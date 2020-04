Marihuana unter Melonen: Angeklagter gibt Kurierfahrt zu

Versteckt zwischen Paletten von Wassermelonen schmuggelte eine Bande Marihuana aus Spanien nach Deutschland.

Gegen einen mutmaßlichen Kurierfahrer hat am Mittwoch (22. April 2020) vor dem Berliner Landgericht der Prozess begonnen. Der 56-Jährige gab zu, im Juni 2018 mit einem von ihm gelenkten Lastwagen rund 100 Kilogramm Drogen über Frankreich nach Deutschland transportiert zu haben. In einem weiteren Fall habe er einem anderen Kurier bei dessen Schmuggelfahrt telefonisch Tipps gegeben.

Der aus Rumänien stammende 56-Jährige soll die illegale Fracht laut Anklage zu einer Lagerhalle in Berlin-Spandau gebracht haben. Gesondert verfolgte Hintermänner hätten die Betäubungsmittel in seinem Beisein abgeladen und schließlich an bislang nicht näher bekannte Großabnehmer verteilt. Dem Angeklagten seien für den Transport 10 000 bis 15 000 Euro versprochen worden.