Auto in Lichtenberg angezündet: Drei Fahrzeuge beschädigt

Unbekannte Brandstifter haben in Lichtenberg ein Auto angezündet. Der Wagen und zwei daneben geparkte Autos wurden durch das Feuer in der Nacht zu Sonntag beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Eine Zeugin bemerkte die Flammen in der Alfred-Jung-Straße und alarmierte die Rettungskräfte.

Immer wieder werden in Berlin nachts Fahrzeuge bei Bränden zerstört oder beschädigt. In der Nacht zu Samstag brannte ein Firmentransporter in Berlin-Prenzlauer Berg. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt.