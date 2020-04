Polizei berichtet auf Twitter über Corona-Kontrollen

Die Polizei hat am Samstag wieder kontrolliert, ob die Berliner sich an die Corona-Regeln halten, und auf Twitter darüber berichtet. Unter dem Hashtag «FlattenTheCrime» (deutsch: «Das Verbrechen flach halten») dokumentierten die Beamten aber auch andere Einsätze an dem Tag. Laut einer Sprecherin wollte die Polizei am Wochenende wieder mit mehr Kräften die Einhaltung der Abstandsregeln überprüfen.

© dpa

«Obenrum nackt in #Mitte. Eine Gruppe männlicher Oberkörper sonnt sich im Park», schrieb die Polizei etwa. In Charlottenburg wurden die Beamten zu einer Kneipe gerufen - dort sollte es Menschen vor und in der Kneipe geben. «Wir haben dort niemanden angetroffen», hieß es. Die Polizei kontrollierte den Angaben zufolge auch die Parks am Plötzensee und am Gleisdreieck.

Mit der Social-Media-Aktion solle laut Polizei gezeigt werden, dass es neben den täglichen Corona-Kontrollen auch noch viele andere Einsätze gibt. Die Beamten wollen so Transparenz herstellen und zugleich für den Beruf werben, wie ein Sprecher sagte.