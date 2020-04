Betrunkener fährt zweimal hintereinander gegen Polizeiwagen

Ein betrunkener Autofahrer ist in Berlin-Friedrichshain zweimal kurz hintereinander gegen einen Gruppenwagen der Berliner Polizei gefahren. Der 56-Jährige übersah den Wagen am späten Donnerstagabend, als er in die Bänschstraße bog, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach setzte der Betrunkene sein Auto nach dem ersten Aufprall zurück und fuhr dann nochmal in das Heck des Polizeiwagens, der am rechten Straßenrand parkte. Ein Alkoholtest ergab 2,68 Promille Atemalkohol. Auch hatte der Fahrer keinen gültigen Ausweis bei sich.

© dpa