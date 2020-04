Zahl der Verstöße gegen Corona-Regeln steigt wieder

Die Berliner Polizei hat am Freitag und in der Nacht zu Samstag wieder mehr Verstöße gegen die Corona-Regeln verzeichnet.

15 Straf- und 85 Ordnungswidrigkeitsanzeigen seien gestellt worden, teilten die Beamten am Samstag (18. April 2020) mit. Am Tag zuvor hatten die Polizei 75 Verstöße registriert. Bis zu 450 Polizisten hätten am Freitag in ganz Berlin die Einhaltung der Pandemie-Verordnungen, darunter etwa die Schließung von Läden und das Einhalten der Abstandsregeln, kontrolliert.