Mann lebensgefährlich verletzt: Prozess gegen 28-Jährigen

Nach beinahe tödlichen Messerstichen gegen einen 22 Jahre alten Mann in Berlin-Kreuzberg beginnt heute am Landgericht der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Der 28-Jährige soll laut Ermittlungen im Dezember 2019 in einem Streit auf offener Straße mehrfach auf den ihm bekannten Mann eingestochen haben. Erst als Zeugen eingegriffen hätten, habe der Angeklagte von dem damals 22-Jährigen abgelassen und sein Tötungsvorhaben aufgegeben. Der Verletzte habe reanimiert werden müssen. Die Anklage gegen den 28-Jährigen lautet auf gefährliche Körperverletzung. Für den Prozess sind vier Verhandlungstage bis zum 20. Mai vorgesehen.

