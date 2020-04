Frau in Seniorenheim erdrosselt: Mordkommission ermittelt

In einem Seniorenheim in der Berliner Gropiusstadt ist eine Frauenleiche gefunden worden. Die Obduktion habe als Todesursache «Tod durch Erdrosseln» ergeben, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstagabend mit. Der leblose Körper der 75-Jährigen war am Morgen entdeckt worden. Die Ermittlungen wegen eines vorsätzlichen Tötungsdeliktes dauerten an.

Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft bereits mitgeteilt, aufgrund der Auffindesituation könne ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Pflegekräfte hatten die Tote gegen 5.45 Uhr in ihrem Zimmer in der Wutzkyallee entdeckt.