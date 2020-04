Ein Unbekannter hat einen Spätkauf in Kreuzberg überfallen und den Verkäufer mit einem Messer bedroht.

Nach Angaben eines Polizeisprechers soll der teils maskierte Täter in der Nacht zu Donnerstag (16. April 2020) den 40-jährigen Verkäufer im Gerangel mit dem Messer Verletzungen an der Hand zugefügt haben. Als ein Zeuge den Späti an der Gabriele-Tergit-Promenade betrat, soll der Unbekannte von dem 40-Jährigen abgelassen und ohne Beute die Flucht ergriffen haben.