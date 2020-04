20 Menschen in Streit verwickelt

Rund 20 Menschen sind in der Nacht zu Mittwoch (15. April 2020) in Mariendorf in eine Auseinandersetzung geraten, dabei erlitt ein 19-Jähriger eine Platzwunde am Kopf.

© dpa

Der Streit zwischen Mitarbeitern zweier Gastronomiebetriebe flammte immer wieder auf, mehrere Menschen setzten Schlagwerkzeuge ein, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Eine Frau führte zwei Kampfhunde ohne Maulkörbe in die Gruppe, ein Tier war nicht angeleint. Die Polizei drohte mit einem Waffeneinsatz gegen den Hund, woraufhin die Frau mit den Tieren davon ging. Die Ursache für den Streit war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Landfriedensbruch.

© dpa Hundeangriff abwehren: So reagiert man richtig Bei einer Hundeattacke kann die richtige Reaktion vor schweren Bissverletzungen schützen. Eine Hundetrainerin erklärt, was man tun sollte - und was besser nicht. mehr

© dpa Weitere Nachrichten aus Tempelhof Neueröffnungen, Polizeimeldungen und Aktuelles: Nachrichten aus dem Berliner Stadtteil Tempelhof. mehr