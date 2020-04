Polizei: Rund 100 Verstöße gegen Infektionsschutzgesetz

Tagsüber waren rund 250 Einsatzkräfte unterwegs, nachts etwa 150 Polizistinnen und Polizisten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die meisten Leute hätten sich an die Vorgaben zur Eindämmung des Virus gehalten, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Ab und zu träfen die Beamten aber vor allem in Parks und Grünanlagen kleinere Gruppen von rund fünf Personen an.