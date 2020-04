Wohnwagen brennen aus: LKA ermittelt wegen Brandstiftung

Unbekannte haben in Alt-Hohenschönhausen zwei Wohnwagen auf einem unbenutzten Gelände angezündet. Es gibt Hinweise darauf, dass Obdachlose die Wohnwagen auf dem Gelände an der Genslerstraße zum Schlafen benutzt haben, wie die Polizei mitteilte. Zum Zeitpunkt des Brandes am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr seien aber keine Personen vor Ort gewesen und niemand verletzt worden.

Den Angaben zufolge brannten die Wohnwagen vollständig aus und beschädigten einen daneben stehenden Baucontainer, bevor die Feuerwehr die Flammen löschen konnte. Das Landeskriminalamt ermittelt nun wegen Brandstiftung.