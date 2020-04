Bewaffnete Überfälle auf Geschäfte: Angeklagter gesteht

In einem Prozess um drei bewaffnete Überfälle hat der Angeklagte gestanden.

In einem Schreibwarengeschäft sowie in zwei Drogeriemärkten habe er Mitarbeiterinnen bedroht und die Herausgabe von Geld verlangt, gab der 57-Jährige am Freitag (03. April 2020) zu Beginn der Verhandlung zu. Er sei ohne festen Wohnsitz gewesen und habe Geld gebraucht, erklärte der Mann weiter. In zwei Fällen habe er eine Spielzeugpistole gezogen, bei der dritten Tat ein Messer. Die Anklage lautet auf schwere räuberische Erpressung.