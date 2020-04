Corona-Verstöße: Immer mehr Anzeigen gegen Privatpersonen

Die allermeisten Berliner halten sich recht diszipliniert an die strengen Regeln zur Eindämmung des Coronavirus. Allerdings gibt es immer noch jeden Tag eine ganze Reihe von Verstößen.

Von Dienstagmorgen bis Mittwochmorgen stellte die Polizei 93 Ordnungswidrigkeiten wie den unerlaubten Aufenthalt in Gruppen, private Feiern oder ähnliches fest, wie am 01. April 2020 mitgeteilt wurde. Dazu gab es 32 Strafanzeigen, meist gegen Kneipen oder Geschäfte, die eigentlich für Gäste geschlossen sein müssten. Insgesamt zeigte die Polizei seit dem 14. März 858 Verstöße gegen die Anordnungen zur Schließungen von Lokalen an. Seit dem 23. März, als die Kontaktbeschränkungen für Privatpersonen in Kraft traten, kamen 356 Ordnungswidrigkeiten dazu.