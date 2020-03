Polizei sucht mit Bildern nach Drogeriemarkt-Dieben

Eine Frau und ein Mann sollen in einem Drogeriemarkt in einem Einkaufscenter in Marzahn Waren gestohlen und einen Ladendetektiv angegriffen haben.

Mit am Dienstag (24. März 2020) veröffentlichten Fotos sucht die Berliner Polizei nun nach den zwei mutmaßlichen Tätern. Der 27-jährige Ladendetektiv blieb bei dem Angriff im Juli 2019 unverletzt.

