Betrug: Ex-Chefin von Pflegefirma zu Haftstrafe verurteilt

Eine ehemalige Chefin einer Berliner Firma für Pflegedienste ist wegen Abrechnungsbetrugs zu einer Strafe von vier Jahren Haft verurteilt worden.

Die 63-Jährige habe Pflegekräfte in der Intensivpflege eingesetzt, obwohl diese nicht über die notwendige Ausbildung oder über keine Anerkennung einer solchen Qualifikation verfügt hätten, begründete das Landgericht der Hauptstadt am Dienstag (24. März 2020). Die Angeklagte sei des gewerbsmäßigen Betrugs in 26 Fällen mit einem Schaden von rund 88 000 Euro schuldig.