Streit eskaliert: gefährliche Körperverletzung

Bei einem Streit zwischen zwei Männern in Berlin-Moabit soll ein Betrunkener den anderen mit einem Fahrradständer geschlagen haben. Nach Polizeiangaben beobachtete eine Passantin am Donnerstagabend in der Rathenower Straße, wie der 30-jährige Tatverdächtige den 38-Jährigen zunächst auf die Fahrbahn schubste und ihn dann mit dem Fahrradständer angriff. Anschließend sei der Mann geflohen, jedoch kurz darauf von Polizeibeamten vorläufig festgenommen worden. Sanitäter behandelten die Kopfverletzungen des Opfers vor Ort und brachten ihn dann in ein Krankenhaus - in dem er zur Ausnüchterung blieb. Der Festgenommene wurde den Angaben zufolge zur Blutentnahme in Polizeigewahrsam gebracht.

© dpa