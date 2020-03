Bewaffnete Räuber überfallen Zigaretten-Großhandel

Vier bewaffnete Unbekannte haben im Berliner Stadtteil Tempelhof einen Zigaretten-Großhandel überfallen. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach war zunächst ein mutmaßlicher Täter am Donnerstagmittag unter einem Vorwand in die Firmenräume in der Gottlieb-Dunkel-Straße eingedrungen. Zwei Komplizen seien ihm gefolgt.

Laut Polizei bedrohten die Maskierten fünf Angestellte mit einer Schusswaffe. Von ihnen sollen sie bereitgehaltenes Geld für das Tagesgeschäft bekommen haben. Ein weiterer mutmaßlicher Mittäter habe das Trio mit einem Fluchtfahrzeug erwartet. Die Gruppe entkam den Angaben zufolge in Richtung Industriestraße.