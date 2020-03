Polizist in Berlin-Gesundbrunnen rassistisch beleidigt

Ein Polizist mit dunkler Hautfarbe ist bei einem Einsatz in Berlin-Gesundbrunnen rassistisch beschimpft worden. Wie die Berliner Polizei am Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall in der Nacht zuvor bei der Festnahme eines betrunkenen 42-Jährigen, dem Handfesseln angelegt worden waren. Als dessen Personalien festgestellt wurden, habe er den Polizeimeisters wegen der Hautfarbe beleidigt. Bei dem Mann wurden bei einer Atemalkoholkontrolle 1,7 Promille festgestellt.

© dpa

Der Polizeimeister war mit einem Kollegen sowie einer weiteren Funkwagenbesatzung zum Tatort geeilt, weil der Mann dort nach bisherigen Erkenntnissen einen 26-Jährigen verbal bedroht haben soll. Gegen ihn wurden Strafanzeigen wegen Bedrohung und Beleidigung mit rassistischem Hintergrund gestellt. Die Ermittlungen zur Beleidigung führt der Polizeiliche Staatsschutz.