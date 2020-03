Baby fahrlässig getötet: Vater trotz Schuldspruch straffrei

Ein Berliner Vater ist der fahrlässigen Tötung seines Babys schuldig gesprochen worden.

Der 41 Jahre alte Informatiker sei verantwortlich für ein tödliches Schütteltrauma, begründete das Landgericht am Donnerstag (19. März 2020). Trotz des Schuldspruchs sahen die Richter von Verhängung einer Strafe ab. Was vor drei Jahren in einer Wohnung in Berlin-Lichtenberg geschah, sei ein «besonderer Ausnahmefall», erklärte die Vorsitzende Richterin. Der Vater habe überreagiert, als seine 26 Tage alte Tochter mit Atemproblemen in der Babyschale saß. Das Mädchen starb sechs Tage später in einem Krankenhaus. Bis heute sei der Angeklagte schwer erschüttert.