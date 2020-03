Firmenwagen angezündet: Staatsschutz ermittelt

Unbekannte Brandstifter haben in Berlin-Prenzlauer Berg ein Firmenauto eines Technologieunternehmens angezündet. An dem Wagen entstand in der Nacht zu Donnerstag ein Totalschaden, wie die Polizei mitteilte. Zwei weitere Autos, die daneben auf einem Parkplatz in der Ostseestraße abgestellt waren, wurden beschädigt. Der Staatsschutz ermittelt. Ein Zeuge hatte die Flammen bemerkt.

Immer wieder werden in Berlin nachts Autos angezündet. Nach Feuern an zwei Autohäusern im Berliner Osten in der Nacht zu Mittwoch ermittelt ebenfalls der Staatsschutz.