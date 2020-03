Räuber-Quartett überfällt Discounter

Vier Maskierte haben mehrere Mitarbeiter eines Supermarktes in Mitte überfallen und ausgeraubt.

Die Täter hebelten am Montagabend (16. März 2020) zunächst eine Hintertür des Geschäfts in der Schillingstraße auf, teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach habe das Quartett anschließend zwei Mitarbeiter mit Machete, Kuhfuß, Schraubendreher und Reizgas bedroht und Geld gefordert. Eine dritte Angestellte wurde von den Tätern zu Boden gestoßen. Sie musste später ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Bevor die Unbekannten die Flucht ergriffen, versprühten sie noch Reizgas in den Ladenräumen. Die Ermittlungen laufen.