Mordprozess zu Schülerin Georgine: Urteil erwartet

Mehr als 13 Jahre nach dem spurlosen Verschwinden der Berliner Schülerin Georgine Krüger wird heute am Landgericht der Hauptstadt das Urteil gegen den mutmaßlichen Mörder erwartet. Die Staatsanwaltschaft hat eine lebenslange Freiheitsstrafe gegen den 44-Jährigen gefordert. Die Verteidiger plädierten auf Freispruch. Das Wegbleiben der Schülerin war über Jahre einer der bekanntesten Vermisstenfälle in Deutschland.

Der Deutsche mit türkischen Wurzeln soll das Mädchen am Nachmittag des 25. September 2006 unter einem Vorwand in seinen Keller in einem Mietshaus im Stadtteil Moabit gelockt, die 14-Jährige bewusstlos geschlagen, vergewaltigt und zur Verdeckung der Sexualstraftat erwürgt haben. Die Leiche wurde nie gefunden.