Polizei stellt Sprayer-Gruppe in Biesdorf

Polizisten haben am späten Samstagabend sieben mutmaßliche Sprayer festgenommen. Die Gruppe soll einen Zug am U-Bahnhof Biesdorf-Süd besprüht und dabei eine Frau verletzt haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Frau soll sich der Gruppe in den Weg gestellt haben und von einem Jugendlichen mit Farbe besprüht worden sein. Eine weitere Zeugin filmte die Tat demnach.

Polizisten stellten die Gruppe etwa zwei Kilometer vom U-Bahnhof entfernt. Sie bestand den Angaben nach aus fünf Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahre sowie zwei erwachsenen Männern. In den Rucksäcken der Gruppe wurden Sprühdosen gefunden, außerdem wurde von einem 15-Jährigen ein Schlagstock und von einem 16-Jährigen ein Einhandmesser beschlagnahmt. Auch die Handys der Gruppe wurden den Angaben nach beschlagnahmt. Die Jugendlichen wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Nun werde wegen Sachbeschädigung, Verstößen gegen das Waffengesetz und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.