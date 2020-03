Rentner in Lichtenrade getötet: Polizei sucht Zeugen

Nach dem Fund eines getöteten Rentners in Berlin-Lichtenrade bittet die Polizei die Bevölkerung um Hilfe. Der 84 Jahre alte Mann war am Mittwoch von einem Verwandten in seinem Einfamilienhaus in der Pechsteinstraße entdeckt worden. Der Mann soll zwischen Montag und Mittwoch getötet worden sein, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Kontakt zu dem Mann hatten, Angaben zu seinem Umfeld machen oder sonstige Hinweise geben können. Die Hintergründe der Tat seien bislang unklar.