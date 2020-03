Seniorin bei Überfall schwer verletzt

Eine 72-Jährige ist in Berlin-Lichtenberg von einem Unbekannten überfallen und dabei schwer verletzt worden. Der Räuber soll der Seniorin am Dienstagabend in der Atzpodienstraße mit einem bislang unbekannten Gegenstand mindestens einmal von hinten gegen den Kopf geschlagen haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Frau stürzte daraufhin zu Boden. Anschließend flüchtete der Täter mit ihrer Handtasche. Alarmierte Polizeibeamte stellten später in der Nähe des Tatortes die Handtasche ohne Portemonnaie und Geld sicher. Die Seniorin kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

