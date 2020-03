140 000 Euro bei Bundesanstalt veruntreut? Mann vor Gericht

Weil er als Mitarbeiter einer Bundesanstalt mit Sitz in Berlin fast 140 000 Euro veruntreut haben soll, steht ein 56-Jähriger am Mittwoch (9.15 Uhr) vor dem Amtsgericht Tiergarten. Der Mann soll laut Ermittlungen zwischen Juli 2012 und Dezember 2016 vom Konto eines wissenschaftlichen Vereins, für den er im Rahmen seiner dienstlichen Tätigkeiten als Fachbereichsleiter verantwortlich gewesen sei, Geld für sich abgezweigt haben - entweder durch Abhebungen am Geldautomaten oder durch Überweisungen auf sein Privatkonto. Angeklagt sind 67 Fälle. Zudem wird dem 56-Jährigen ein mutmaßlicher Betrug bei einer Auftragsabwicklung zur Last gelegt.

