Verschwundene Schülerin: Ankläger fordert lebenslange Haft

Mehr als 13 Jahre nach dem spurlosen Verschwinden der Berliner Schülerin Georgine Krüger hat die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Freiheitsstrafe gegen den Angeklagten gefordert. Der 44-Jährige sei des Mordes und der besonders schweren Vergewaltigung schuldig zu sprechen, hieß es am Dienstag im Plädoyer der Anklage vor dem Landgericht der Hauptstadt. Perfide habe der Familienvater die Tat begangen. Die Verteidiger plädierten auf Freispruch. Ein Urteil soll am 17. März verkündet werden.

Das rätselhafte Verschwinden von Georgine Krüger war über Jahre einer der bekanntesten Vermisstenfälle in Deutschland. Der Angeklagte geriet erst 2016 unter Verdacht. Auslöser war ein Verfahren gegen ihn wegen sexueller Nötigung einer Jugendlichen in seinem Keller in Berlin-Moabit. Funkzellenauswertungen und Angaben des 44-Jährigen gegenüber einem verdeckten Ermittler führten im Dezember 2018 zur Festnahme des Familienvaters.

Der Angeklagte habe das Mädchen am frühen Nachmittag des 25. September 2006 unter dem Vorwand, er benötige Hilfe beim Tragen von Tüten, in seinen Keller gelockt, hieß es in dem Plädoyer des Staatsanwalts weiter. Er habe die hilfsbereite und freundliche Schülerin bewusstlos geschlagen, vergewaltigt und dann zur Verdeckung der Sexualstraftat erwürgt. «Den Leichnam wickelte er in einen Teppich und entsorgte ihn im Hausmüll», konstatierte der Ankläger nach rund siebenmonatigem Prozess.