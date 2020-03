Sexuelle Belästigung: Verfahren gegen Arzt eingestellt

Ein Verfahren gegen einen Berliner Augenarzt wegen angeblicher sexueller Übergriffe auf Patientinnen ist gegen eine Geldauflage eingestellt worden. Der 44-Jährige soll nach einer Entscheidung des Amtsgerichts Tiergarten vom Dienstag insgesamt 25 000 Euro zahlen. Die Einstellung erfolge mit Zustimmung aller Prozessbeteiligten und ohne eine Schuldfeststellung, hieß es.

Dem Augenarzt war zur Last gelegt worden, Ende 2018 gegenüber zwei 61 und 70 Jahre alten Patientinnen sexuell übergriffig geworden zu sein. In einem Fall habe er mit beiden Händen auf die Oberschenkel der Frau gefasst, hieß es in der Anklage. Auch die zweite Patientin habe bei der Polizei erklärt, sie sei während einer Behandlung in sexueller Absicht berührt worden.