Autobrand in Charlottenburg: Hinweise auf Brandstiftung

Im Berlin-Charlottenburg ist am frühen Dienstagmorgen ein Auto in Flammen aufgegangen. Erste Ermittlung deuteten auf Brandstiftung hin, teilte die Polizei mit. Bei dem Brand in der Witzlebenstraße wurde niemand verletzt. Andere Fahrzeuge wurden nicht beschädigt.

© dpa