Farbattacken auf zwei SPD-Büros und Chemiekonzern

Dabei wurden eine Schaufensterscheibe und die Fassade eines Bürgerbüros in Prenzlauer Berg mit Farbbeuteln beworfen, wie die Polizei am Montag (09. März 2020) mitteilte. In Lichtenberg wurden mit Farbe befüllte Glasflaschen gegen die Rollläden eines Abgeordnetenbüros geworfen. Ein in der Nähe geparktes Auto wurde dadurch beschädigt. Die Polizei prüft, ob ein Zusammenhang zwischen den am Sonntag gemeldeten Taten besteht. Der für politische Straftaten zuständige polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.