Mehr als 2000 Straftaten am Berliner Hauptbahnhof

Bundesweit gab es im vergangenen Jahr etwas mehr Straftaten an Bahnhöfen als im Vorjahr. Vor allem stellten die Beamten mehr Verstöße gegen das Ausländerrecht fest und es gab mehr Graffiti, Drogendelikte und Angriffe auf Polizisten. Weiter zurückgegangen sind die Zahl der Taschen- und Gepäckdiebstähle sowie die Körperverletzungen. Die zweitmeisten Delikte in Berlin erfasste die Bundespolizei am Ostbahnhof mit 850 Fällen, gefolgt vom Alexanderplatz mit 839 Fällen.