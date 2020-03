Drogendealer am Görli gefasst: GRoße Menge Drogen gesichert

Die Polizei hat am Görlitzer Park einen mutmaßlichen Dealer festgenommen und eine große Menge Drogen sichergestellt. Im Rucksack des Mannes fanden die Polizisten am Donnerstagabend unter anderem 700 Ecstasy-Tabletten, mehr als 100 Gramm Kokain und rund 500 Gramm Cannabis, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 36 Jahre alte Verdächtige soll Passanten angesprochen und ihnen den geöffneten Rucksack gezeigt haben. Der Mann wurde festgenommen. Neben den Drogen hatte er eine größere Summe Bargeld bei sich. Er sollte am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Außerdem fahndete die Stadt Cottbus nach ihm.

