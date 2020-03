Polizisten, Umbauten, Beratungen: mehr Schutz für Moscheen

Moscheen und Vereine von Menschen mit Migrationshintergrund in Berlin sollen nach den Plänen von Innensenator Andreas Geisel (SPD) dauerhaft besser geschützt werden. Dazu kündigte er am Freitag bei einem Besuch der Sehitlik-Moschee in Neukölln eine ganze Reihe von Maßnahmen gegen rassistische und antimuslimische Angriffe für die nächste Zeit an. Geisel betonte: «Das gilt nicht nur für Moscheen, sondern auch für alle Einrichtungen, die Opfer von rassistischen Anschlägen sein können.»

Als ersten Schritt habe die Polizei schon direkt nach dem Anschlag in Hanau uniformierte Beamte vor den Moscheen aufgestellt, sagte Geisel. «Das haben wir nach dem Anschlag eingerichtet und das werden wir fortsetzen.» Es sei klar, «dass wir den Menschen das Zeichen geben müssen: die Polizei ist da, wir stehen zu ihnen und lassen sie nicht im Stich. Das ist erstmal der wichtigste Schritt». Die Polizei sei derzeit in ganz Berlin unterwegs, um den Bedarf zu ermitteln. Das sei zwar ein erheblicher Aufwand. «Aber was wäre die Alternative?»

Als weitere Maßnahmen nannte Geisel Umbauten zur Verstärkung von Türen und Fenstern, neue Schließanlagen sowie direkte Meldeanlagen zur Polizei. Dafür stünden in diesem und dem nächsten Jahr jeweils eine Million Euro bereit. Experten vom Landeskriminalamt (LKA) würden die Moscheen dabei beraten.

Zudem sollen Aussteigerprogramme für Rechtsextremisten verstärkt werden, «um denjenigen, die der Gewalt abschwören wollen, einen Ausweg zu bieten». Geplant ist ein Modellprojekt «Kurswechsel für Rechtsextremisten».

Außerdem müssten die Polizisten für diese Form der Übergriffe sensibilisiert werden. Geisel sagte: «Wir müssen lernen, wie wir rassistische Gewalt, auch verbaler Art, entsprechend einordnen.» Dazu soll es entsprechende Module bei den Fortbildungen geben.

Die Hilfe für Opfer durch Beratungen und Sicherheitsgespräche soll ausgebaut werden. Zudem müssten die Polizei und andere Behörden einen besseren Überblick über die Größenordnung antimuslimischer Angriffe, Bedrohungen und Beleidigungen bekommen. Dazu soll eine Stelle zur Registrierung eingerichtet werden.

Am 19. Februar hatte ein 43-jähriger Deutscher in Hanau neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen. Dann soll der Sportschütze seine 72 Jahre alte Mutter und sich selbst getötet haben. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Täter eine rassistische Gesinnung und war psychisch krank.