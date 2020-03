71-Jährige auf Straße geschubst und schwer verletzt

Die 71-Jährige hatte am Mittwochnachmittag (04. März 2020) gemeinsam mit einer Freundin auf der Oberbaumbrücke gewartet, weil sie die Fahrbahn überqueren wollte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Daraufhin näherte sich ein Passant von hinten und schubste die Frau vom Fahrbahnrand aus auf die Straße. Sie stürzte und blieb schwer verletzt liegen. Ein herannahendes Auto konnte noch rechtzeitig bremsen. Die Frau kam in eine Klinik.