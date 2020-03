Polizisten in Rigaer Straße mit Reizgas und Farbe besprüht

In der Rigaer Straße sind am Mittwochabend drei Polizisten mit Farbe und Reizgas besprüht worden.

In der Umgebung der Rigaer Straße in Friedrichshain greifen Linksextremen seit vielen Jahren immer wieder Polizisten an, werfen mit Steinen und Farbbeuteln und beschädigen Autos. Das teils besetzte Haus in der Rigaer Straße 94 ist ein Zentrum der linken Szene in Berlin.