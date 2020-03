Doppelmord an Mutter und Kind: sieben Hinweise eingegangen

Nach einem Zeugenaufruf der Polizei im Fall des Mordes an einer 38-jährigen Frau und ihrer 9-jährigen Tochter in Berlin-Marzahn sind bislang sieben Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Dies teilte eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch mit. Die Hintergründe der Tat sind jedoch weiter unklar. Es gebe zurzeit auch keinen Verdächtigen. Der oder die Täter sollen unter anderem einen Feuerlöscher bei der Tat in der Wörlitzer Straße benutzt haben. Die Leichen waren am Samstagabend gegen 20.00 Uhr in einer Wohnung in einem mehrgeschossigen Plattenbau gefunden worden.

