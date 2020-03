Das teilte die Polizei am Mittwoch (04. März 2020) mit. Den Angaben der Frau zufolge lief sie am Dienstag in der Raumerstraße in Prenzlauer Berg und telefonierte auf Hebräisch, als ein Mann an ihr vorbeilief, den Hitlergruß zeigte und «Heil Hitler» sagte. Nach einer kurzen Diskussion sei der Mann weitergegangen. Die Kriminalpolizei ermittelt.