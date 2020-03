Rechtsterrorismus: Polizei soll besser aufgestellt werden

Die Berliner Kriminalpolizei soll sich künftig noch stärker um die Gefahr durch rechtsextremen Terrorismus kümmern können. «Dort werden wir uns stärker aufstellen müssen als das bisher der Fall war», sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Dazu werde man sich die Organisation im Landeskriminalamt (LKA) bei der Abteilung 5 für den Staatsschutz noch mal anschauen und «speziell überlegen, was wir tun können bei der Bekämpfung rechtsextremistischer Straftaten in der Stadt.»

Die Abteilung 5 im LKA ist zuständig für politisch motivierte Kriminalität: Rechtsextremismus, Linksextremismus und Islamismus. Anfang des Jahres wurde bereits der Bereich Islamismus herausgelöst und in einer neuen Abteilung 8 «Islamistischer Extremismus und Terrorismus» organisiert, so dass es jetzt zwei Staatsschutzabteilungen gibt.