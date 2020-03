Zwei Tote in Berlin-Marzahn entdeckt

In einer Wohnung in Marzahn sind in der Nacht zum Sonntag (01. März 2020) zwei Tote entdeckt worden. Es bestehe der Verdacht eines Tötungsdeliktes, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Eine Mordkommission habe Ermittlungen aufgenommen.

© dpa

Nähere Angaben wurden zunächst nicht gemacht. Im Laufe des Tages wollten Staatsanwaltschaft und Polizei weitere Informationen zu dem Fall bekanntgeben.

Der Tatort befindet sich in einem mehrgeschossigen Plattenbau in der Wörlitzer Straße. Die Wohnung wurde am Sonntag von Kriminaltechnikern auf Spuren untersucht. Nach Angaben von Nachbarn lebten die mutmaßlichen Opfer erst seit kurzem in der Wohnung.

