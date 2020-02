LKW-Unfall: Fahrer weist Vorwurf der Fahrlässigkeit zurück

Laut Anklage soll der 40-Jährige am 19. Februar 2018 in Kreuzberg abgebogen sein, ohne anzuhalten und ohne die Passanten zu beachten, die bei grüner Ampel die Straße queren wollten. Erschwerend für seine Sicht sei hinzugekommen, dass die Windschutzscheibe des Lkw verschmutzt gewesen sei und die heruntergeklappte Sonnenblende den Frontspiegel verdeckt habe. Die 63-jährige Fußgängerin starb am Unfallort.