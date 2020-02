Tod von 78-Jährigen: Freundin wegen Mordes angeklagt

Nach dem Tod eines Deutschen in einem Urlaubs-Bungalow in Kenia ist seine Freundin wegen Mordes angeklagt worden. Die Frau wies die Vorwürfe am Dienstag vor Gericht in dem Küstenort Malindi zurück und sagte, es habe sich um Selbstverteidigung gehandelt. Der 78-Jährige lebte nach Polizeiangaben teils in Berlin und teils im kenianischen Ort Ukunda, südlich von Mombasa.

© dpa

Die Leiche des Mannes wurde Ende Januar in einem Bungalow in Malindi, etwa 105 Kilometer nördlich von Mombasa an der kenianischen Küste, gefunden. Malindi ist für seine weißen Strände bekannt und sehr beliebt bei Touristen aus Europa.

Laut einer Angestellten hatten Mitarbeiter der Anlage die Leiche entdeckt. Das Opfer hatte der Polizei zufolge Stichwunden am Kopf und Bauch. Wenige Tage danach wurde die Angeklagte festgenommen.