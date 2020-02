Mehrere Verletzte bei Auseinandersetzung in Charlottenburg

Bei einer Schlägerei in Charlottenburg sind mehrere Männer verletzt worden.

Wie die Polizei in Berlin am Donnerstag (20. Februar 2020) mitteilte, musste ein 24-Jähriger mit blutenden Schnittverletzungen am Oberkörper ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Er gab an, er sei mit einem Messer oder einer Flasche angegriffen worden. Auch zwei weitere 29 und 31 Jahre alte Männer wurden medizinisch betreut.