Innensenator: Migrantische Einrichtungen werden geschützt

Nach den womöglich rassistisch motivierten Angriffen auf zwei Shisha-Bars im hessischen Hanau mit vielen Toten will Berlins Innensenator Andreas Geisel die Sicherheitsvorkehrungen in der Hauptstadt auf den Prüfstand stellen.

Er wisse, dass es gerade bei vielen Menschen mit ausländischen Wurzeln in Berlin viele Sorgen gebe, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Deshalb habe er Vertreter der migrantischen Community zu einen Gespräch über die Sicherheitslage eingeladen. «Weil wir migrantische Einrichtungen selbstverständlich schützen.»

Das Landeskriminalamt habe inzwischen geprüft, ob es Bezüge des Täters von Hanau zu Berlin geben. Das sei nicht der Fall, so Geisel.

In Hanau hatte ein 43-Jähriger in der Nacht in zwei Shisha-Bars neun Menschen erschossen, vorwiegend solche mit ausländischen Wurzeln. Der Generalbundesanwalt übernahm die Ermittlungen, nach Angaben des hessischen Innenministers Peter Beuth (CDU) besteht Terrorverdacht. Stunden nach dem Verbrechen entdeckte die Polizei die Leiche des mutmaßlichen Todesschützen. Die Ermittler gehen demnach davon aus, dass er seine Mutter und sich selbst erschossen hat.