Zwei Autos durch Feuer beschädigt: Brandstiftung vermutet

In Berlin-Hellersdorf ist in der Nacht zum Montag ein abgestelltes Auto in Brand geraten. Die Flammen beschädigten auch einen daneben geparkten Wagen in der Maxie-Wander-Straße, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Zeugen hatten den Brand gegen 0.20 Uhr bemerkt und Feuerwehr und Polizei gerufen. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung. In der Hauptstadt werden nachts immer wieder Fahrzeuge meist durch Brandstiftungen zerstört oder beschädigt.

© dpa