Streit unter Autofahrern: Fingerkuppe abgebissen

Ein Streit unter Autofahrern in Weißensee ist so eskaliert, dass ein 34-Jähriger seinem gleichaltrigen Widersacher eine Fingerkuppe abgebissen hat.

Zuvor hatte der Verletzte nach Angaben des «Beißers» diesen am späten Samstagabend genötigt, indem er in einer Tempo-30-Zone dicht aufgefahren sei und die Lichthupe betätigt habe. Beide Männer stoppten schließlich ihre Fahrzeuge in der Roelckestraße und gingen aufeinander los, wie die Polizei am Sonntag (16. Februar 2020) mitteilte.