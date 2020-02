Täter nach tödlichen Schüssen vor Tempodrom weiter flüchtig

Nach den tödlichen Schüssen auf einen 42-Jährigen vor dem Berliner Tempodrom sind der oder die Täter weiter flüchtig. Zu dem Vorfall am späten Freitagabend gebe es keinen neuen Ermittlungsstand, sagte die Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft, Mona Lorenz, am Sonntag auf Anfrage. Die Obduktion der Leiche habe ergeben, dass der Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit an einem Schuss in den Oberkörper gestorben ist. Vier weitere Männer wurden verletzt, davon einer schwer. Sein Zustand war laut Lorenz zuletzt noch kritisch. Die Umstände der Tat seien weiter völlig unklar. Eine Mordkommission der Polizei ermittelt.

