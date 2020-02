Schüsse am Berliner Tempodrom: Ein Toter und vier Verletzte

Auch könne nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob es mehrere Täter gab oder es nur einer war, sagte die Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft Berlin, Mona Lorenz, der dpa. Er oder sie sind laut Lorenz weiterhin flüchtig, eine Mordkommission ermittle mit Hochdruck. Die Polizei hat die Pressehoheit inzwischen an die Staatsanwaltschaft abgegeben.Der Tatort befindet sich am Tempodrom in der Möckernstraße, einer Veranstaltungshalle in der Berliner Innenstadt. Das Gebiet wurde nach den Schüssen weiträumig abgesperrt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Besucher der Veranstaltung im Tempodrom wurden über Seiten- und Hinterausgänge aus dem Gebäude gebracht. Die Leiche des 42-Jährigen sollte noch am Samstag obduziert werden.