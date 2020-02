Transfrau mehrfach von Männergruppe beleidigt

Eine Männergruppe soll eine Transfrau in Berlin-Neukölln mehrfach transphob beschimpft haben. Die 64-Jährige war nach eigenen Angaben am Dienstagabend zu Fuß auf der Böhmischen Straße unterwegs und wurde dort beleidigt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Bereits vor zwei Wochen sei sie laut eigener Aussage von mehreren Unbekannten beleidigt worden. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt.

Erst am Sonntag war eine 51-jährige Transfrau in einer U-Bahn in Berlin-Britz von zwei Jugendlichen beschimpft, bedroht, bespuckt und mit Pfefferspray angegriffen worden.