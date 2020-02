Mordermittlungen zu toter Obdachloser: Zwei Männer in U-Haft

Nach dem Tod einer Obdachlosen ist gegen zwei Tatverdächtige Haftbefehl erlassen worden. Die 35 und 42 Jahre alten Männer wurden am Montagabend in der Nähe des Fundortes der toten Frau festgenommen. Mittlerweile seien sie einem Haftrichter vorgeführt und in Untersuchungshaft gebracht worden, teilte die Sprecherin der Polizei am Mittwoch mit.

Am Montagabend hatte ein Passant den Leichnam der 53-jährigen Frau in einem Schlafsack auf dem Gehweg der Bergstraße in Berlin-Mitte gefunden und die Polizei alarmiert. Die zwei Tatverdächtigen hatten sich in der Nähe des Fundortes aufgehalten. Eine Obduktion ergab, dass die Frau Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Deshalb ermittelt nun die Mordkommission gegen die beiden vermutlich obdachlosen Tatverdächtigen.