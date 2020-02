Einbruch in Gedächtniskirche: Geld und Münzen gestohlen

Der Einbruch in die Gedenkhalle der Kirche auf dem Breitscheidplatz in Charlottenburg soll sich in der Nacht von Sonntag auf Montag ereignet haben. Der Küster der Kirche stellte laut Polizei den Einbruch am Montagvormittag fest. Hinweise auf ein «organisiertes Verbrechen» gebe es derzeit nicht.